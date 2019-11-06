Sakat hayvanları ayağa kaldıracaklar

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İzmir'de arka bacağı kopan "Fıstık" adlı köpek, öğretmen Mehmet Tanrıverdi'nin başlattığı çalışmayla protez yüwrütecine kavuştuİzmir'de Güzelbahçe Ali Bayırlar İlkokulu'nda görev yapan 24 yıllık öğretmen Mehmet Tanrıverdi, sosyal sorumluluk projeleriyle dikkati çekiyor. Bu kapsamda öğrencileri ile "Engelli hayvanlar için protez projesi"ni başlatan Mehmet öğretmen, Güzelbahçe İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin ve arkadaşlarının desteğiyle şimdiye kadar 2 köpek için protez yürüteç yaptı. Öğretmenin girişimleri sayesinde, aracın çarpması sonucu arka bacağı kopan "Fıstık" adlı köpek de protez yürütece kavuştu.Yaklaşık 6 yıl önce çarptığı köpeğin kendisin çok etkilediğini belirten Tanrıverdi, "Sakat kalan hayvanlar için yürüteç yapmaya karar verdik ve öğrencilerimizle bir proje hazırladık. İlçe Milli Eğitim Müdürü Öznur Çetin de bize destek oldu. Aynı zamanda çocuklara örnek olmayı amaçladım. Maliyetli bir iş değil. Yurt dışında buna benzer yürüteçlerin bin 200 avro olduğunu söylediler. Yürüteci 50-60 liraya mal ettik. Tabii ki basit bir iş değil. Bir arkadaşımız çizimleri yaptı, başka biri de bunun için fabrikasını açtı. Her hafta sakat bir hayvana protez ayak yapmak istiyoruz" dedi. İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi ise öğretmenlerin her konuda topluma örnek kişiler olduğuna dikkati çekerek, özel çalışmaya imza attığı için Mehmet Tanrıverdi'ye teşekkür etti.