Soyer bildiğini okudu AK Partililer istifa etti

BUGÜN NELER OLDU

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği' için hazırlanan logo ile ilgili tartışmalar sürerken, bu tartışmalardan sonra istifalarda geldi. Komisyonda yer alan meclis üyelerinden Dilek Yıldız Büyükdağ, Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul üyeliklerden istifa ettiklerini duyurdu. AK Partili kadınlar, komisyon üyeliğinden istifasına gerekçe olarak ise toplumsal hassasiyetlerin dikkate alınmaması ve değişiklik önerilerinin ısrarla karşılık bulmamasını gösterdi.AK Parti Kadın Kolları İl Başkanlığı'nı yürüten meclis üyesi Dilek Yıldız Büyükdağ, toplumsal hassasiyetlerin, Türk milletinin manevi değer ve ahlak anlayışının hiçe sayıldığı bir uygulamanın, bir ayıbın parçası olamayacaklarını söyledi. Büyükdağ, "İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, tüm Türkiye'de 'Kadın Erkek Eşitliği' adı altında hayata geçirilen komisyonun adını, 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komisyonu' olarak değiştirdi, şerh koyduk. Bu da yetmedi, baktık ki yine bizlere sormadan hazırlattığı logo, toplumsal hassasiyetlerde karşılığı olmayan, aile birliğini zedeleyici grupların kurumsal logoları ile aynı. Buna da itiraz ettik ve değişiklik istedik, ancak tüm çabalarımız havada kaldı. Soyer, bildiğini okudu ve İzmir'in dört bir yanını bu ayıpla donattı. Israrını, geri adım atmamasını, hatta buna karşı çıkan tüm kesimlere kulaklarını tıkamasını anlayamadık. Üstelik İzmirli hemşehrilerimizin demokratik değerlerle birlikte ahlaki değerlere olan bağlılıkları da görmezden gelinmiş oldu. Bu nedenle de meclis üyesi arkadaşlarım Sema Yeşilçimen ve Çile Özkul ile birlikte komisyon üyeliklerimizden istifa ettik. Kimsenin yaşam tarzına ve tercihlerine karışamayız. Ama bunun kamu kurumu eliyle özendirilmeye çalışılmasına karşı çıkarız" dedi.