Yemyeşil Ege

BUGÜN NELER OLDU

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca 'Geleceğe nefes' sloganıyla 81 ilde olduğu gibi Ege Bölgesi'ndeki illerde de fidan dikim kampanyası başlatıldı. İzmir'de 308 bin 431, Manisa'da 328 bin 33, Aydın'da 103 bin 541, Muğla'da 202 bin 386, Denizli'de 264 bin 424, Uşak'ta 100 bin, Balıkesir'de 361 bin 859 fidan sahiplenildi. Ege Bölgesi Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 milyon fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya 1 milyon 668 bin 674 fidanla destek vererek rekor kırdı. En çok fidan sahiplenilen iller sıralamasında Manisa yüzde 164 katılım ve 328 bin fidanla Türkiye'de birinci olmayı başardı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 11 milyon 47 bin 430 fidan hedefiyle başlattığı kampanyaya, Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi Ege Bölgesi'nde de yoğun ilgi gösterildi. Kampanyaya katılım oranıyla 4 Kasım Pazartesi itibarıyla hedef aşıldı. Sahiplenilen fidan sayısı 12 milyonu aştı. Sahiplenilen fidan sayısı ise Ege Bölgesi'nde 1 milyon 668 bin 674'ü buldu. 'www. gelecegenefes. com' internet sitesinden 81 il üzerinden seçim yapılarak, orman bölge müdürlüklerince belirlenen 2 bin 23 dikim alanından 1'inde toprakla buluşturulmak üzere fidan sahiplenilebiliyor.Bugün itibarıyla fidan sahiplenilen iller sıralamasında, 200 bin hedef koyulan Manisa yüzde 164 katılım ve 328 bin fidanla Türkiye'de ve Ege Bölgesi'nde lider olmayı başardı. Ege Bölgesi'nde Balıkesir yüzde 144 katılım ve 361 bin 859 fidan sahiplenmeyle ikinci oldu. Denizli ise yüzde 132 katılım ile 264 bin 424 fidanlı üçüncü oldu. Bu illeri sırasıyla yüzde 103 katılım ve 103 bin 541 fidanla Aydın, yüzde 102 katılım ile 308 bin 431 fidan ile İzmir, yüzde 101 katılım ile 202 bin 386 fidan ile Muğla, yüzde 100 katılım ile 100 bin fidan ile Uşak takip etti. İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, "11 Kasım'da 11 milyon fidan etkinliği tüm Türkiye'de eş zamanlı başlayacak. İzmir ayağı geçtiğimiz aylarda ve tüm Türkiye'yi üzüntüye boğan Karabağlar yangın bölgesinde gerçekleşecek. Vatandaşlarımız, öğrenciler, öğretmenler, sivil toplum örgütleriyle birlikte 30 bin fidan Karabağlar'daki yangın bölgesine dikilecek. İl bazında ise toplam 300 bin fidan dikeceğiz. İzmirlileri 11 Kasım'da saat 11.11'de Karabağlar'daki tören alanına bekliyoruz" diye konuştu.Geleceğe Nefes Ol Kampanyası'na katılmak için öncelikle https://gelecegenefes.com adresine giriş yapılması gerekiyor. 'Fidan Sahiplen' kutucuğu tıklanarak ad-soyad, e-mail adresi ve bulunduğunuz şehir alanı doldurularak fidan sahiplenme işlemi gerçekleştirilmiş oluyor.