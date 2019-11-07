Altay’da ince hesaplar

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de son iki maçında sahadan puansız ayrılan Altay'da teknik patron Sait Karafırtınalar büyük bir avantajı kaçırdıklarını ancak şanslarının devam ettiğini belirtti. Karafırtınalar,dedi. Savunma hattında idael kadroya dönülüyor. Kart cezası biten Abdülkadir Bardakçı formasına kavuşacak. Defansın göbeğinde Gençer ve Abdülkerim görev yapacak. Menemen ve Hatay maçlarında hatalı goller giyen kaleci Emre'nin kızağa çekilmesi bekleniyor.