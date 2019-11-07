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’da ince hesaplar

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Altay’da ince hesaplar
TFF 1. Lig'de son iki maçında sahadan puansız ayrılan Altay'da teknik patron Sait Karafırtınalar büyük bir avantajı kaçırdıklarını ancak şanslarının devam ettiğini belirtti. Karafırtınalar, "İki maç kazandığımız takdirde zirvedeyiz. Oyuncularımız her şeyin bilincinde. Karagümrük maçında kötü gidişe dur deyip yolumuza devam etmek istiyoruz. Bunu başaracak gücü sahibiz" dedi. Savunma hattında idael kadroya dönülüyor. Kart cezası biten Abdülkadir Bardakçı formasına kavuşacak. Defansın göbeğinde Gençer ve Abdülkerim görev yapacak. Menemen ve Hatay maçlarında hatalı goller giyen kaleci Emre'nin kızağa çekilmesi bekleniyor.
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Altay’da ince hesaplar
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