Bornova’da milli seferberlik

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y-Yıldızlı ekibimizin 2021 Kadınlar Futbol Avrupa Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yarın Hollanda'yla saat 19.00'da oynayacağı maç için ilçede Cumhuriyet Meydanı'ndan saat 17.30'da araçlar kaldıracak. Futbolseverler, karşılaşmayı ücretsiz olarak izleyip Ay-Yıldızlı futbolcularımıza destek verebilecek.
A Milli Takım, grupta 4 maçta 1 puanla sondan ikinci sırada yer alıyor. Ay-Yıldızlı ekibimiz, pazartesi günü yine İzmir'de Menemen İlçe Stadı'nda Ukrayna ile hazırlık maçında karşılaşacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın kadrosunda İzmir temsilcisi Konak Belediyespor'dan Berna Yeniçeri, Birgün Sadıkoğlu ve Kader Hançar da bulunuyor.
Millilerimiz maç öncesi hazırlıklarını teknik direktör Talat Tuncel yönetiminde Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde sürdürüyor.