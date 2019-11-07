Çöplüğü saran alevler korkuttu

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Gaziemir Belediyesi'nin Sarnıç Mahallesi'nde bulunan ormanlık alan içerisindeki çöp aktarma bölgesinden dün akşam yine alevler yükseldi. Çöp depolama alanı çevresinde küçük ve büyükbaş hayvan besiciliği yapan ahır sahiplerini alevler karşısında büyük korku yaşadı. Çevre sakinleri durumu hemen itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, bölge sakinlerinden Muammer Olkaç yaşadığı panikle Gaziemir Belediyesi Başkanı Halil Arda'ya tepki gösterdi. Bu alanda daha önce de yangınların çıktığını ve çöplerin çevreyi tehdit etmesine rağmen çözüm üretilmediğini öne süren Olkaç, "Nerede Halil Arda? O gelsin buraya. Bu kaçıncı yangın? Hayvanlarımız yanıyor, orman yanıyor. Birçok kez uyardık 'yapma başkan' diye. İmzalar topladık. Diktatör müsün, niye randevu vermiyorsun?" diyerek tepki gösterdi.