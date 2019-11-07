Çöplük 13 yıl daha Çiğli’de

BUGÜN NELER OLDU

İZMİR'DE Çiğli Belediyesi'nin Kasım ayı olağan meclis toplantısı Başkan Utku Gümrükçü idaresinde gerçekleşti. Oturumda Çiğli için önemli kararlar alındı. Öte yandan dilek ve temenniler bölümünde AK Parti Grubu, Harmandalı'da bulunan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin elektrik üretimini artıracağı çöp tesisi için flaş bir çıkışa imza attı. AK Parti Grup Başkan Vekili Hüsnü Boztepe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef aldı. Harmandalı Çöp Tesisi üzerinden Başkan Soyer'e yüklenen Boztepe, "Büyükşehir Belediye Başkanımızın kentimizi ziyaret ettiğini öğrendik. Sonrasında biz de gittik ziyaret ettik. Tunç Soyer müjde diye bir tweet atmıştı. 100 gün sonra çöp sorunu çözülecek demişti. Bugün 185'inci gün, bugün gittik, bitmediğini gördük. Başkan bu tweeti attığı zaman hem çöp sorunu çözülecek hem elektrik üretilecek. Bu çöpün kokusunu hep biz çektik. Görevlilerden bilgi aldık. Buraya 13 yıl daha çöp dökülecek. Çünkü enerji üretmesi lazım. Oradan çıkan gaza ihtiyaç var. Görünen o ki 13 yıl daha çöp bizim alanımıza dökülecek. Bu tweetin yüzde 99'unun yanıltan bir yanı var. Oradaki firmayla 15 yıllık sözleşme yapılmış. Metan gazı 2 yıl daha üretim yapacak, demek ki 15 yıl daha çöp tesisi burada!» açıklamasında bulundu. Başkan Gümrükçü de çöp tartışmasıyla ilgili, "10 Eylül'de açılacağı söylendi ama bir elektrik üretimi başladı. Bize gelen bilgi bu yönde. 21 Kasım'da açılışının yapılacağını da başkanımız iletti. Çöp ile ilgili daha iyi bilgi sahibi olmamız lazım. Temennimiz bu çöpün buradan kaldırılması" dedi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in Çiğli'deki ziyaretlerinde sarf ettiği "çöp kamyonları şehir içinden geçmeyecek" sözünü eleştiren İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da, "Sayın Soyer İzmir'deki hava ve çevre kirliliğinin sadece çöp kamyonlarını otoyol üzerinden gitmesini sağlayarak çözeceğini sanıyorsa büyük bir yanılgı içerisindedir" dedi. Tunç Soyer'in 31 Mart seçimlerinde verdiği vaatleri ve geçmişte bahsi geçen tesis için verilen taahhütleri hatırlatan Hızal, "Verilen onca seçim vaadine rağmen hala vahşi depolama devam ediyor. Soyer mayıs ayında yaptığı açıklamada, 100 gün sonra, 96 bin hanenin elektrik enerji ihtiyacını karşılayacak 160 megawatt elektrik üretmeye başlayacaklarını ve Harmandalı'nın ekonomik ve ekolojik İzmir vahasına dönüşeceğini söylemişti. Soyer, ya günleri saymayı unuttu ya da yine İzmirli hemşerilerimizin akıllarıyla alay etmeye çalışıyor. Biz ortada ne ekonomik ne de ekolojik vaha göremiyoruz" diye konuştu.