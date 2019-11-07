'Geleceğe dair umut ışığı yok'

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AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir'deki basın kuruluşlarının temsilcileriyle Konak'taki otelde bir araya geldi. Sürekli'ye toplantıda il başkan yardımcıları Ali Aslan, Dilaver Kişili ve Deniz Doğan ile Büyükşehir Belediyesi AK Parti Grup Başkanvekili Özgür Hızal da eşlik etti. İl başkanlığı tarafından hazırlanan video gösteriminin ardından kısa bir değerlendirme yapan Başkan Sürekli daha sonra soruları yanıtladı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 7 aylık görev süresiyle ilgili soruya cevap veren Başkan Sürekli, "Daha öncede söyledim. 7 ay da kendi deyimiyle Tunç Bey, Seferihisar'daki dönemi için 'lay lay lom' diyordu, Büyükşehir'de de aynı. Geleceğe dair umut ışığı göremiyorum. Aziz Bey'den kalan aksaklıklar devam ediyor. Ulaşım sorunlarının çözümünde ilerleme yok. Soyer genel siyaset açıklamalarıyla öne çıkıyor. Hizmet etmek anlayışında değil ulusal çapta politika yapıyor. Seferihisar'da sürekli yurt dışına çıkmıştı. Aynı senaryo devam ediyor. Yine sık sık yurt dışına çıkıyor" diye ifade etti. Yapıcı olmaya çalıştıklarını belirten Sürekli, "7 ay oldu. Anlayışlı olmaya çalışıyoruz. İzmir'in hassasiyetleriyle ilgili aykırı davranıyor... Barış Pınarı Harekatı terörle mücadelede önemli bir harekat. Ama çıkıyor mecliste operasyona 'savaş' diyor. Bu savaş söyleminin gayesini biliyoruz. Bütün söylemleri eylemleri belli bir amaç dahilinde yapılıyor. Kıbrıs açıklaması yapıyor. Sonra yalanlıyor. Yerel özerklik konusunda açıklamalar yapıyor. Tehlikeli açıklamaları oluyor. Tunç Bey, doğru şeyler yapmıyor bu eylem ve söylemler gizli bir ajandası olduğunu gösteriyor" dedi"7 aydır ortada hiçbir şey yok" diyen Sürekli, "Sadece genel siyaset aykırı söylemler ve İzmir'le çelişen sözler var. Bunu bırakmalı İzmir'e bakmalı. Biz sadece 7 ay değil 5 yıl boyunca İzmir yararına olacak projelerde Büyükşehir'in ilçe belediyelerinin yanındayız ama onlar ayrımcılık yapıyor" diye konuştu.yandan geçtiğimiz CHP'li büyükşehir belediye başkanlarının İzmir'deki toplantısında konuşan CHP'li Soyer, hafta merkezi yönetimi eleştirip yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılmasını istedi, "Kürtlerin anadilinde kamusal hizmet isteğini Ankara'nın insafına bırakamayız" dedi. Soyer'in bu çıkışına Cumhur İttifakı'ndan sert yanıt geldi. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, "Soyer'in İzmir başkanlığındaki 7 ayı lay lay lom olarak geçti, geçmeye de devam ediyor. Genel siyaset bırakarak İzmir'in sorunlarına değinmesini tavsiye ediyoruz. Türkiye'nin tek dili vardır, o da Türkçe'dir" diye konuştu. MHP İl Başkanı Veysel Şahin, "Soyer bu tür söylemlerle bir yerlere mesaj veriyor. Kendine gel. Haddini bil" ifadesini kullandı.