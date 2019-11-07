Göz Göz ‘en skorer’e karşı

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öztepe'nin yeni teknik adamı İlhan Palut, Malatyaspor'u mercek altına aldı. Palut, rakibinin yıldızlarına önlem alarak önce durdurup, sonra vuracak.Göztepe'de ligin en az gol atan ekiplerinden biri olarak dikkat çekerken Palut, rakibin gol silahlarına kilit vuracak. Sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Adis Jahovic 9 golle dikkat çekerken, Guilherme 4, Bifouma ise 3 gol atarak Malatya'yı taşıdı. Palut bu üç yıldızı durdurarak kanat akınlarıyla Malatya'yı vuracak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut,ifadelerini kullandı.Göztepe'de orta alanda zorlu maça eksik hazırlanıyor. Cezalı Mossoro ve sakat Poko'nun forma giyemeyeceği maçta Palut değişime gidecek. Castro ve Borges'i yine değerlendirecek olan genç teknik adam, Serdar ve Napoleoni'yi de kanatlarda değerlendirecek. Göztepe'de Trabzon maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor. Gassama'nın oynamaması durumunda ise Murat Paluli görev yapacak.