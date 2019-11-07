Göz Göz ‘en skorer’e karşı

G
öztepe'nin yeni teknik adamı İlhan Palut, Malatyaspor'u mercek altına aldı. Palut, rakibinin yıldızlarına önlem alarak önce durdurup, sonra vuracak. Ligde 10 haftada 17 puan toplayıp 3. sırada yer alan Malatya ekibi, attığı 24 golle de ligin en çok gol atan takımı oldu.
Göztepe'de ligin en az gol atan ekiplerinden biri olarak dikkat çekerken Palut, rakibin gol silahlarına kilit vuracak. Sarı-kırmızılı ekibin eski golcüsü Adis Jahovic 9 golle dikkat çekerken, Guilherme 4, Bifouma ise 3 gol atarak Malatya'yı taşıdı. Palut bu üç yıldızı durdurarak kanat akınlarıyla Malatya'yı vuracak. Göztepe Teknik Direktörü İlhan Palut, "Her maça kazanmak için çıkan bir Göztepe olacak. Fikstüre bakıp, 'Buradan 1 alırız, burada yeniliriz, buradan 3 alırız' gibi bir tarzımız asla olmayacak. Biz her maça kazanmak için çıkacağız. Malatyaspor maçı da bu noktadaki ilk sınavımız olacak"
ifadelerini kullandı.
EKSİKLERE ÇÖZÜM BULUNACAK
Göztepe'de orta alanda zorlu maça eksik hazırlanıyor. Cezalı Mossoro ve sakat Poko'nun forma giyemeyeceği maçta Palut değişime gidecek. Castro ve Borges'i yine değerlendirecek olan genç teknik adam, Serdar ve Napoleoni'yi de kanatlarda değerlendirecek. Göztepe'de Trabzon maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gassama'nın maça yetiştirilmesi için yoğun çaba sarfediliyor. Gassama'nın oynamaması durumunda ise Murat Paluli görev yapacak.