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İEÜ’de İtalyan gecesi büyüledi

Giriş Tarihi: 7.11.2019
İEÜ’de İtalyan gecesi büyüledi
İZMIR Ekonomi Üniversitesi (İEÜ), dünya genelinde bu yıl 19. kez gerçekleştirilen İtalyan Dili ve Kültürü Haftası kapsamında, "Sahnede İtalyanca" temasıyla yapılan yetenek gösterisi yarışmasına ev sahipliği yaptı. İtalya'nın İzmir Konsolosluğu'nun da desteğiyle ilk kez gerçekleştirilen programa, aralarında dernek ve okulların da bulunduğu 7 kurum katıldı. "Romeo ve Juliet" oyununun sahnelendiği, gösterilerin yapıldığı ve müzik gruplarının performansıyla gece katılımcıların büyük beğenisini kazandı.
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İEÜ’de İtalyan gecesi büyüledi
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