Karşıyaka’da gözler Cenk’te

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FF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 karşılaşmada tek yenilgi alan ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da takımın başarılı savunmacısı28 yaşındaki stoper son oynanan Elazığ Belediyespor maçının uzatma dakikalarında attığı muhteşem frikik golüyle Karşıyaka'ya 3 puanı getiren oyuncu oldu. Bu sezon Kemerspor 2003 maçında da bir gol atarak o müsabakanın da kazanılmasında etkin rol oynayan Cenk bu sezon ayrıca 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Cenk kritik golünün ardından,açıklamasını yapmıştı.