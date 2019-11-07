Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Karşıyaka’da gözler Cenk’te

Karşıyaka’da gözler Cenk’te

Adı Cenk... Mevkisi savunma... 3. Lig’de Elaziz Belediye maçının uzatmasında sahneye çıkıyor... Fileleri sarsıp dikkatleri üzerine çekiyor: “ŞANS YANIMIZDAYDI”

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Karşıyaka’da gözler Cenk’te
TFF 3. Lig 2. Grup'ta son 7 karşılaşmada tek yenilgi alan ve maç eksiğine rağmen Play-Off hattına girmeyi başaran Karşıyaka'da takımın başarılı savunmacısı Cenk Özbey kilit gollerine devam ediyor. 28 yaşındaki stoper son oynanan Elazığ Belediyespor maçının uzatma dakikalarında attığı muhteşem frikik golüyle Karşıyaka'ya 3 puanı getiren oyuncu oldu. Bu sezon Kemerspor 2003 maçında da bir gol atarak o müsabakanın da kazanılmasında etkin rol oynayan Cenk bu sezon ayrıca 2 de asist yaparak dikkatleri üzerine çekti. Cenk kritik golünün ardından, "Son dakikada şans da yanımızdaydı" açıklamasını yapmıştı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Karşıyaka’da gözler Cenk’te
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN