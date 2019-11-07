Kayınpederi boş senetle dolandırdı

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İzmir'de yaşayan 2 çocuklu Hacere- Ufuk Ekerol çifti, 2010 yılında ev almaya karar verdi. Ancak yeteri kadar parası olmayan Ufuk Ekerol, kayınpederi Mustafa Işık ile sahibi olduğu daireyi satın almak için 220 bin liraya anlaştı. Bankadan 100 bin lira kredi çeken Ekerol, birikimi olan 30 bin lirayı da ekleyip, kayınpederine 130 bin lira verdi. Kalan 90 bin lira için de 'Ölüm kalım var' diyerek, boş senet imzaladı. İddiaya göre 90 bin liralık borcu ödedikten sonra senedi geri isteyen damada, kayınpeder 'Kaybettim' yanıtını verdi. Kayınpederine inanan Ekerol, bir süre sonra evine gelen icra ve haciz kağıdıyla şoka uğradı.Kayınpederine verdiği boş senedin üzerine 950 bin lira yazıldığını söyleyen Ekerol, "Kayınvalidem öldükten sonra kayınpederim bir daha evlendi. O zamana kadar hiçbir sıkıntımız yoktu. 2016 yılında trafik kazasında 16 yaşındaki oğlumu kaybettim. Eşim, oğlumuzu kaybettiğimiz için tedavi görüyordu ve bazı problemler yaşamaya başladılar. Oğlumun vefatından sonra taziye sırasında, tartışma yaşandı. Biz evi boşaltıp, kiraya çıktık. Evi taşıdıktan 2 ay sonra icra kağıdı geldi. Kayınpederimin isminin bulunduğu senede 950 bin lira yazılmış. Yeni evlendiği kadın ev almak istiyor diye, verdiğim boş senede 950 bin lira yazmış. İtiraz davası açmamız için dava masrafı 20 bin lira tutuyor. Bunu karşılayacak gücümüz yok. Bir ay içinde bu davayı açamazsak 950 bin lirayı kabul etmiş olacağız. Kendisi uzlaşmaya da yanaşmıyor" diye konuştu. Şoku üzerinden atamadığını belirten Hacere Ekerol (37), "O benim babam olamaz" dedi. Avukat Gökçe Atilla ise, "Atılan imzayı kötüye kullanmanın ve evrakta sahteciliğin cezası var ancak bu durumu borçlu tarafın ispatlaması gerekiyor" dedi.