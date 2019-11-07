Kelebek hastası ilk kez eşinin elini tuttu

BUGÜN NELER OLDU

Menemen ilçesinde yaşayan felsefe öğretmeni 43 yaşındaki İlker Bıyık, 2006'da kalıtsal kelebek hastalığı nedeniyle parmakları su toplayınca ellerini kullanmakta zorluk yaşamaya başladı. 33 yaşından beri iki elini de kullanamayan Bıyık, doktorların ameliyat olma önerisini ise parmaklarını kaybetme riski olduğu ve korktuğu için kabul etmedi. İlker Bıyık, temmuz ayında Şehnaz Bıyık ile evlendikten sonra eşinin desteğiyle ameliyat olmaya karar verdi. Ortopedi ve travmatoloji uzmanı Ahmet Savran'a başvuran Bıyık, ekim ayında sağ elindeki parmaklarını yeniden kullanabilmek için ameliyat oldu.Ameliyatı başarılı geçen Bıyık, bir ay sonraki kontrole eşinin elini tutarak geldi ve muayenehanedeki tahtaya hayat arkadaşı için "seni çok seviyorum" yazdı. İlker Bıyık, geçirdiği ameliyatın ardından yeniden doğduğunu, yıllar sonra sağ elini kullanmanın çok güzel bir duygu olduğunu söyledi. Şehnaz Bıyık da eşinin hayata daha çok bağlandığını söyledi. Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Ahmet Savran, "Cerrahi dikişler kullanarak hastanın yeniden sağ elini kullanmasını sağladık" dedi.