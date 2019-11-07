Kırma zeytin dersi verildi

BUGÜN NELER OLDU

turizm ve zeytincilik ile geçiminin büyük bir kısmını sağlayan Edremit'te zeytin sezonu hızlı bir şekilde devam ediyor. Şehrin değerlerini tanıyan öğrenciler Balıkesir Üniversitesi Edremit Meslek Yüksek Okulu Zeytincilik ve Zeytin İşleme Teknolojisi Bölümü Öğretim Görevlisi Mücahit Kıvrak'ta kırma zeytin nasıl yapılır öğrendiler. Mithat-Fethi Büyükdalgıç İlkokulu'nda 140 dördüncü sınıf öğrencisi toplanan zeytinleri kendi sınıflarında özel bir ahşap ekipman ile kırdılar. Öğrencilerin yaşadıkları deneyimle zeytine bakış açıları değişti.