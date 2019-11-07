Kurutma makinesi alev alev yandı

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Çiğli ilçesindeki evde çamaşır kurutma makinesi elektrik kartından kaynaklanan bir sorundan dolayı alev aldı. Evin balkonundan alevler yükseldiğini gören vatandaşlar durumu ev sahibi 34 yaşındaki bir çocuk annesi Bilge Erbakan'a bildirdi. Erbakan evdeki yangın tüpüyle yangına müdahale ederek daha fazla büyümeden söndürdü. Çıkan yangında balkondaki lambaların bile patlamadan dolayı yanarak eridiği gözlemlendi. Erbakan durumu çamaşır kurutma makinesi yetkili servisine bildirdi. Kurutma makinesi incelenmek üzere İtalya'ya gönderildi. Firma yetkililerinin olaydan dolayı 'geçmiş olsun' dememeleri Erbakan ailesinin üzüntüsünü ikiye katladı. Komşularını uyarısıyla yangını fark ettiklerini belirten Erbakan, "Herhangi bir patlama sesi duymadık. Tamamen elektrik kartından kaynaklanan problemden dolayı yangın çıktı. Kurutma makinesini 4 yıldır kullanıyorduk. 7 yıllık garantisi olan bir cihaz. 3 yıl daha garantisi vardı. Firma bu süreçte yanımızda olmadı. Bize bir geçmiş olsun bile demediler. Hem maddi hem de manevi olarak tazminat davası açacağız" dedi.