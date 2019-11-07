Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Egeli Sabah Haberleri > Manisa Şehir Hastanesi yüz güldürüyor

Şehir Hastanesi yüz güldürüyor

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Manisa Şehir Hastanesi yüz güldürüyor
MANISA Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Vali Ahmet Deniz, yetkililerden bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti. Vatandaşların hastanede verilen hizmetten dolayı memnuniyetlerini belirtmeleri üzerine Manisa Şehir Hastanesinin Türkiye'nin sayılı hastaneleri arasında yer aldığını ifade eden Vali Deniz "Vatandaşlarımız her şeyin en güzeline layık" dedi. Hastane bünyesinde oluşturulan ve 2 binden fazla kitabın yer aldığı kütüphaneyi de ziyaret eden Vali Deniz, okumanın önemine vurgu yaptı ve hastane yöneticilerine kütüphane için teşekkür etti. Vali Ahmet Deniz'e hastane ziyaretinde Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy da eşlik etti.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Manisa Şehir Hastanesi yüz güldürüyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN