Önce altyapı sonra yol çalışması

BUGÜN NELER OLDU

Belediyesi Kasım ayı olağan meclis toplantısı yapıldı. Meclis toplantısı ardından dilek ve temenniler bölümünde konuşan Belediye Bakanı Hakan Koştu, Bergama'nın geçmişten gelen birçok sorunu olduğuna, bu sorunların en başında şehir içi yolların geldiğine dikkat çekti. Yollarla ilgili sorunun kökten çözümü için planlama yaptıklarını açıklayan Başkan Koştu, "Yolları yapmak için kaynağımız hazır. Belediye olarak bu konuda çalışmamızı yaptık. Ancak yollara başlamadan önce alt yapı sorunlarının çözümlenmesi gerekiyor. Çünkü yolu yaptıktan sonra tekrar kazılmasını istemiyoruz. Bergama'nın yol sorununu kalıcı bir şekilde inşallah bütün kurumlarla birlikte çalışarak çözeceğiz" dedi.