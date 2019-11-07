Saçlarını lösemili arkadaşı için kesti

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İzmir'de Sevgi (30) ve Yakup Çamkerten'in (30) üç çocuğundan en büyüğü Melek Nisa Çamkerten (9), 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nda duygulandıran örnek bir davranışa imza attı. Kemalpaşa 75. Yıl İlkokulu'da 3. sınıfta okuyan Melek, beline kadar uzanan saçlarını aynı okulda 2. sınıfta okuyan ve lösemi tedavisi gören H.K. için kestirdi. Melek'in 1. sınıfa giden kız kardeşi Miray Mislina da Melek'ten etkilenerek saçlarını kestirdi. Ailesinin ve öğretmenlerinin desteğini alan Melek Nisa, hem kendisinin hem de kardeşinin saçlarını, H.K.'nın babası Yılmaz K.'ya teslim etti. Saçlarını kestirmeye nasıl karar verdiğini anlatan Melek Nisa, "Ben televizyonda bir kız gördüm, saçını lösemili çocuklar için bağışlıyordu. Ben de o zaman saçlarımı bağışlamaya karar verdim. Okulumda lösemili bir kız arkadaş varmış, saçlarımı ona vereceğim. Onunla tanışmak ve arkadaş olmak isterim. Saçları uzun olan arkadaşlarım, lütfen lösemili öğrenciler için saçlarınızı bağışlayın ve onların yüzünü güldürün" dedi.Kızlarının davranışı nedeniyle gurur duyduğunu ifade eden anne Sevgi Çamkerten, "Kızımla gurur duyuyorum. Melek çok duyarlı ve yardımsever bir çocuk. Kızlarım inşallah lösemi tedavisi gören öğrencimizle ömür boyu arkadaş olacak" dedi. İzmir İl Milli Eğitim Müdürü Ömer Yahşi, "Vicdan ve sevginin olmadığı eğitim, eğitim değil sadece akademik bilgidir. Adı gibi kendi de melek olan kızımızı duyarlılığından dolayı kutluyorum" diye konuştu. Okul Müdürü Gürkan Çelik ise, "Biz bir aileyiz. Her çocuk bizim kendi çocuğumuz gibi. Çocuklarımızın kendi başlarına gelmese bile, çevresinde meydana gelen durumdan bu kadar etkilenerek böyle bir duyarlık örneği göstermeleri bizi çok mutlu etti" dedi.