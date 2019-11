Son arzuhalcilerin tatlı rekabeti

BUGÜN NELER OLDU

yüz tutan meslekler arasında yer alan arzuhalciliğin Denizli'deki son iki temsilcisi, teknolojiye direniyor. Yıllarını bu mesleğe veren Ramazan Konar (67) ve Süleyman Solak (73), Gazi Mustafa Kemal Bulvarı yanında bulunan 4'er metrekarelik iş yerlerinde, daktilo ile dilekçe yazarak vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor. Takım elbiselerini giyip, her gün saat 08.00'de iş yerlerini açan Solak ve Konar, dükkanlarındaki iskemleye oturup, müşterilerini bekliyor. Solak mor, Konar ise yeşil renkli iş yerlerinde, daktilolarıyla dilekçe yazıp gelir sağlamaya çalışıyor. Parmaklarıyla daktilonun tuşlarına basarak satırları işleyen arzuhalciler, çalışırken gözlük kullanmayı da ihmal etmiyor. Konar, "Mesleğimiz şu an can çekişiyor. Daha önce burada 7-8 kişiydik. Mesleğimi çok seviyorum. İnsanlarla iç içe olmak çok güzel. Yaz- kış daktilomun başındayım. Gücüm yettiği kadar bu işi sürdüreceğim" diye konuştu. Solak ise, "Önceleri işlerimiz iyiydi. Gün geçtikçe azalıyor. İki arkadaş kaldık. Sağlığım izin verdikçe mesleğimi sürdürmek isterim" diye konuştu.