Yerli ve milli futbol oynayan robot yapıldı

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çocuklar, geliştirdikleri yapay zekaya sahip robotlarla Türkiye'yi dünyada temsil etmeye hazırlanıyor. Mayıs ayında İzmir'de düzenlenen Dünya Robot Olimpiyatı Türkiye elemelerinde birinci olan çocuklar, Macaristan'da düzenlenecek 2019 Uluslararası Dünya Robot Olimpiyatı'nda futbol kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek. Eğitim Teknolojileri ve Yazılım Uzmanı Seçkin Aksoy ve eşi Deniz Aksoy koçluğunda özel bir yazılım ofisinde çalışmalarını sürdüren öğrenciler, kendi tasarladıkları robotlara yapay zeka kazandırdı. Yaşları 12 ile 14 arasında değişen çocukların yaklaşık 1 yıllık çalışma sonucu geliştirdiği futbol temalı robotlar, kızıl ötesi ışınlar yayan elektronik topu algılayarak karşı kaleye gol atmaya çalışıyor. Yazılımı tamamen yerli ve milli olan robotlar, sahanın içerisindeki topu ve kaleleri kendi yapay zekalarıyla buluyor.Öğrencilerin koçluğunu yapan Seçkin Aksoy, "WRO-Dünya Robot Olimpiyatı'nın Ulusal Türkiye Turnuvalarına 2 takım olarak katılım gösterdik. Tüm Türkiye'den yaklaşık 570 öğrencinin katıldığı bu turnuvada, futbol kategorisinde bir takımımız 1. diğeri ise Türkiye 2.'si oldu. Artık öğrencilerimin hedeflerinin uluslararası düzeyde başarılar elde etmek olması gerektiğini düşünüyorum. Bu başarının şehrimizden çıkıyor olması gurur verici. Türkiye'de Denizli'mize yaşattıkları bu gururu, dünya birincilerine karşı tüm Türkiye'ye yaşatıp, bu sene Macaristan'da ülkemize yakışan başarıyı alacaklarına inanıyorum" dedi.