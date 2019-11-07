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Yüz binlerce fidan toprak için hazır

“Geleceğe nefes için 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç” kampanyası kapsamında ve ’da 350 bin fidan dağıtımı yapıldı

Giriş Tarihi: 7.11.2019
Yüz binlerce fidan toprak için hazır
TARIM ve Orman Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe nefes için 11 milyon fidan, 11 milyon ağaç" kampanyası kapsamında 11 Kasım Pazartesi Saat 11.11'de 81 İlde eş zamanlı olarak 11 milyon fidan toprakla buluşacak. Bu etkinliğin önemli ayaklarından biri olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü de hazırlık çalışmalarına aralıksız devam ediyor. İzmir'de Muradiye ve Torbalı olmak üzere Türkiye'nin iki büyük orman fidanlıklarına sahip olan İzmir Orman Bölge Müdürlüğü, burada yetiştirdiği fidanları İzmir ve Manisa İllerinde 43 lokasyon noktasına dağıtımlarına başladı. Çalışmaları yerinde görmek için Manisa'da bulunan Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüğüne gelen İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince çalışmalar hakkında Fidanlık Müdürü Nedim Bozkurt'tan bilgi aldı. Şu ana kadar Torbalı ve Muradiye Orman Fidanlık Müdürlüklerinden İzmir ve Manisa illerinde 11 Kasım'da gerçekleşecek fidan dikim etkinlikleri için 350 bin fidanın dağıtımını yapıldığını söyleyen Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, İzmir'de 300 bin, Manisa'da 200 bin fidanın toprakla buluşacağını, bunun bir saat içinde gerçekleşeceğini söyledi.
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Yüz binlerce fidan toprak için hazır
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