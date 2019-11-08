AK Partili gençler fikirlerini tartıştı

BUGÜN NELER OLDU

, sanat ve spor etkinlikleriyle İzmir'de faaliyetlerini sürdüren AK Parti İzmir Gençlik Kolları üyeleri geçtiğimiz haftasonu "Fikirler Yarışıyor Gençler Tartışıyor" münazara programında bir araya geldi. Kasım ayı boyunca sürecek turnuvanın açılışını İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez'in katılımı ve jüri üyeleriyle gerçekleştirildi. Karşıyaka ve Balçova Gençlik teşkilatının karşılaştığı münazara programında sosyal güvenlik, toplumsal dayanışma ve toplum refah kapsamında "emeklilik yaşı" gündeme alındı. Daha önce de "internet yayınlarının RTÜK tarafından denetlenmesini" tartışan AK Gençlik İzmir, gençlerin fikirlerini dile getirerek, fikirlerini sağlıklı bir ortamda tartışabilmelerinin önemine değindi.AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı ise, "Fikirler Yarışıyor, Gençler Tartışıyor" sloganıyla gençlerimizin düzenlendiği münazara programını çok kıymetli buluyorum. Yarışma, fikirleri toplum önünde savunabilmeyi ve bir konuyu enine boyuna araştırma becerisini kazandırdığı için her iki tarafta kazandı. Emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyoruz. Gençler geleceğimizin gür sesi. Fikir ve düşünceleri bizler için çok önemli. Düşüncelerini her ortamda dile getirebilmelerini diliyorum" dedi.