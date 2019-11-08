Altay kupa maçını Atatürk Stadı’nda oynamak istiyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de yarın taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Altay'da önemli maç öncesinde kale de değişim yapılması bekleniyor. Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor maçlarında hatalı goller giyenAltay'da Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında sakatlanan Erhan Kartal'ın bu maça da yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile eşleşen siyah-beyazlılar kupa maçını Atatürk Stadı'nda oynamayı planlıyor.