Altay kupa maçını Atatürk Stadı’nda oynamak istiyor

TFF 1. Lig'de yarın taraftarı önünde Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan Altay'da önemli maç öncesinde kale de değişim yapılması bekleniyor. Ekol Göz Menemenspor ve Hatayspor maçlarında hatalı goller giyen kaleci Emre'nin bu hafta kızağa çekip yerine Aydın veya Cihan'dan biri görev yapacak.
Altay'da Ekol Göz Menemenspor karşılaşmasında sakatlanan Erhan Kartal'ın bu maça da yetişmesinin zor olduğu bildirildi. Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile eşleşen siyah-beyazlılar kupa maçını Atatürk Stadı'nda oynamayı planlıyor. Kurallar gereği, İzmir ekibi rakip takıma en fazla yüzde 10 yer ayırabiliyor.