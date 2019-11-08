Aman dikkat!

BUGÜN NELER OLDU

öztepe pazar günü ligde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor, 10 hafta sonunda 17 puanla zirveyi takip ederken, attığı 24 gol ve +12 averajla ligin üst sıralarında yer alıyor.Guilherme aynı zamanda 4 gol atarak kalitesini kanıtladı.Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut özellikle savunma oyuncularına uyarılarda bulunarak rakibin yıldızları karşısında dikkatli olmalarını istedi. Göztepe'de orta alanda sancı yaşanıyor…Teknik direktör İlhan Palut, geçen hafta olduğu gibi yine iki oyuncunun yerine orta alanda Borges ve Castro'yu kullanacak. Savunma dörtlüsünü ise bozmayacak.GÖZTEPE'NIN Malatya karşısında en büyük kozu Portekizli eldiveni olacak. Trabzonspor maçında takımın en etkili oyuncusu olan Beto, Malatya forvetlerine de geçit vermeyecek. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Beto, felsefesininsözü olduğunu belirterek İlhan Palut ile iyi bir motivasyon yakaladıklarını söyleyip ekledi:Bütün takımların taraftarları önemli ama Göztepe tribünlerinin hepsinden daha fazla destek verdiğini düşünüyorum.