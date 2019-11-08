Aman dikkat!

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öztepe pazar günü ligde ağırlayacağı Yeni Malatyaspor, 10 hafta sonunda 17 puanla zirveyi takip ederken, attığı 24 gol ve +12 averajla ligin üst sıralarında yer alıyor. Ayrıca Göztepe'nin eski golcüsü Adis Jahovic 9 golle ligin en çok gol atan oyuncusu olurken, yaz transfer döneminde elinden kaçırdığı Guilherme ise 6 asistle ligin en çok asist yapan futbolcusu oldu.
Guilherme aynı zamanda 4 gol atarak kalitesini kanıtladı.
ORTA SAHADA SIKINTI VAR!
Göztepe'nin yeni teknik direktörü İlhan Palut özellikle savunma oyuncularına uyarılarda bulunarak rakibin yıldızları karşısında dikkatli olmalarını istedi. Göztepe'de orta alanda sancı yaşanıyor… Sarı-kırmızılı ekipte Poko'nun sakatlığı sürerken Mossoro'nun da cezalı duruma düşmesi sıkıntı yarattı.
Teknik direktör İlhan Palut, geçen hafta olduğu gibi yine iki oyuncunun yerine orta alanda Borges ve Castro'yu kullanacak. Savunma dörtlüsünü ise bozmayacak.
İYİ Kİ BETO VAR...
GÖZTEPE'NIN Malatya karşısında en büyük kozu Portekizli eldiveni olacak. Trabzonspor maçında takımın en etkili oyuncusu olan Beto, Malatya forvetlerine de geçit vermeyecek. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Beto, felsefesinin 'Asla Pes Etme'
sözü olduğunu belirterek İlhan Palut ile iyi bir motivasyon yakaladıklarını söyleyip ekledi: "4 kere Avrupa Ligi'ni kazandım.
Bütün takımların taraftarları önemli ama Göztepe tribünlerinin hepsinden daha fazla destek verdiğini düşünüyorum. Benim hayatımda çok önemliler."