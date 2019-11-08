Esnafa tam destek

BUGÜN NELER OLDU

Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası'na iade-i ziyarette bulundu. Sürekli, Başkan Celil Anık ve esnafın sorunlarını dinledi. Anık, geçtiğimiz haziran ayında sona eren ÖTV muafiyetinin devam ettirilmesini istedi. İzmir'de 3 bine yakın taksicinin temsilcisi İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Celil Anık, artan araç fiyatları karşısında esnafın zor duruma düştüğünü dile getirdi, "Bu uygulama üyelerimizi mağdur ediyor, iptalini talep ediyoruz" dedi.AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de esnafın her zaman yanında olduklarını ifade etti, "Ne sorun varsa yanınızdayız. Kapımız da, tüm iletişim kanallarımız da esnafımıza sonuna kadar açık. Burada bana iletilen tüm konuların da takipçisi olacağım, çözümü için çalışacağım" diye konuştu. Esnafa can suyu olacak bir de müjde veren Sürekli, "Esnaf kefalet kooperatiflerinin kredi faiz oranları yüzde 8'den yüzde 6'ya, banka komisyon oranı da yüzde 2'den yüzde 1'e düştü; geri ödeme vadesi de 48 aydan 60 aya çıktı. Esnafımız daha uygun koşullarda kredi kullanabilecek" dedi.