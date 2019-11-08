‘Gündem olalım’

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de in pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını kazanarak "gündem oluşturmak"
istediklerini söyledi. Özdilek, "Beşiktaş maçını kazanarak gündem oluşturmak istiyoruz. Önümüzde yeni bir hikaye yazacağımız maç var. Bunu yapabilecek kalitemiz, gücümüz ve potansiyelimiz de var.
Hafta sonu bunu iyi skorla birleştirmek istiyoruz. Kadromuzda derinlik anlamında sıkıntımız var. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Özellikle yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Burada en önemli şey oyuncuların mücadeleyi bırakmaması ve bu savaşın içerisinde olmaları. Bu ligde var olmak ve mücadele etmek istiyorsanız bütün negatif duygulardan arınarak oyunun içinde olmanız gerekiyor"
şeklinde konuştu.
'HEDEF 3 PUAN'
ESKI
takımına karşı forma giyecek olan Olcay Şahan ise maçın kendisi için özel bir karşılaşma olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübünde 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Beşiktaş karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İyi ve kaliteli bir takımız. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır."
ESTUPINAN BEŞIKTAŞ'A ZOR...
Denizlispor'un dünkü idmanında tedavisi devam eden Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Kolombiyalı futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor. Sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru ise takımla çalışmalara katıldı.