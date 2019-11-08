‘Gündem olalım’

BUGÜN NELER OLDU

YUKATEL Denizlispor Teknik Direktörü Mehmet Özdilek, Süper Lig'de in pazar günü deplasmanda oynayacakları Beşiktaş maçını kazanarakistediklerini söyledi. Özdilek, "Beşiktaş maçını kazanarak gündem oluşturmak istiyoruz.Hafta sonu bunu iyi skorla birleştirmek istiyoruz. Kadromuzda derinlik anlamında sıkıntımız var. Takviyeler yapmamız gerekiyor. Özellikle yeni çıkan takımlar için Süper Lig'de iyi bir kadroya sahip olmak çok önemli. Burada en önemli şey oyuncuların mücadeleyi bırakmaması ve bu savaşın içerisinde olmaları.şeklinde konuştu.takımına karşı forma giyecek olan Olcay Şahan ise maçın kendisi için özel bir karşılaşma olacağını belirterek, şu ifadeleri kullandı: "Beşiktaş kulübünde 5 yıl geçirdim. Türkiye'nin en büyük camiasına karşı oynayacağımızı biliyoruz. Büyük maçları iyi oynayan bir ekibiz. Beşiktaş karşılaşmasından da 3 puanla ayrılmak istiyoruz. İyi ve kaliteli bir takımız. Taraftarlarımız bizi ne kadar çok desteklerse, sahadaki performansımız o kadar artacaktır."Denizlispor'un dünkü idmanında tedavisi devam eden Oscar Estupinan takımdan ayrı çalışmaya devam etti. Kolombiyalı futbolcu, Beşiktaş karşılaşmasında forma giymesi zor gözüküyor. Sakatlığı devam eden Rodallega ile kart cezası bulunan Sapunaru ise takımla çalışmalara katıldı.