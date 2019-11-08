Haydi İzmir, maça...

BORNOVA Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan antrenmanda açıklamalarda bulunan Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, İzmirlilerden tribün desteği istedi. Bugün saat 19.00'da A Spor'da canlı yayınlanacak maç öncesi konuşan Tuncel, "Hollanda kadın futbolunda çok önemli bir ülke. Son Dünya Kupası'nın ikincisi ve Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacağız. Üst düzey oyuncuları var. Orada 3-0 kaybettiğimiz maçı 25 bin seyirci izlemişti. Erkek futbol takımının gördüğü ilgiyi biz de İzmir'de görmek istiyoruz. Gelip kızlarımızı seyretsinler, destek versinler"
ifadelerini kullandı.