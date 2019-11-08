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Haydi , maça...

Hollanda ile Avrupa Şampiyonası Grup Eleme maçına çıkacak Türk A Milli Kadın Futbol Takımımız’ın mücadelesini A Spor canlı olarak yayınlayacak

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Haydi İzmir, maça...
BORNOVA Aziz Kocaoğlu Stadı'nda yapılan antrenmanda açıklamalarda bulunan Türk Milli Takımı Teknik Direktörü Talat Tuncel, İzmirlilerden tribün desteği istedi. Bugün saat 19.00'da A Spor'da canlı yayınlanacak maç öncesi konuşan Tuncel, "Hollanda kadın futbolunda çok önemli bir ülke. Son Dünya Kupası'nın ikincisi ve Avrupa Şampiyonu'na karşı oynayacağız. Üst düzey oyuncuları var. Orada 3-0 kaybettiğimiz maçı 25 bin seyirci izlemişti. Erkek futbol takımının gördüğü ilgiyi biz de İzmir'de görmek istiyoruz. Gelip kızlarımızı seyretsinler, destek versinler" ifadelerini kullandı.
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Haydi İzmir, maça...
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