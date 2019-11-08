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’nin şampiyonu Turkuvaz

Giriş Tarihi: 8.11.2019
İzmir Basın Ligi’nin şampiyonu Turkuvaz
İZMIR Gazeteciler Cemiyeti, kentteki basın kuruluşları arasında dayanışmayı arttırmak, meslektaşlarımızı bir araya getirmek amacıyla 2018 yılından başlattığı "İzmir Basın Ligi" 2019 sezonu sona erdi. Finalde SABAH Gazetesi ile TURKUVAZ MEDYA karşılaştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Kültürpark halı sahada yapılan final karşılaşması geçtiğimiz akşam saat 20.00'de başladı. Final karşılaşması karşılaşma Turkuvaz'ın 5-3 üstünlüğü ile son buldu. Geçen yılın da şampiyonu Turkuvaz Medya bu yıl da namağlup şampiyon oldu. Turnuvanın gol kralı ise Turkuvaz Medya'dan 33 gol ile Ekrem Efe oldu.
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İzmir Basın Ligi’nin şampiyonu Turkuvaz
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