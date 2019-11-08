Karşıyaka’da sıra deplasmanda

BUGÜN NELER OLDU

TFF 3. Lig 2. Grup'ta iç sahadaki son 4 maçını kazanarak düşme barajından çıkıp Play-Off hattına yerleşen Karşıyaka, bu hafta Payasspor önünde deplasmandaki kazanamama serisini sonlandırmaya çalışacak.Kaf-Kaf, 5 deplasman sınavında 3 beraberlik, 2 yenilgi elde etti. Gurbette Büyükçekmece Tepecikspor ve Ağrı 1970 Spor'la 1- 1, Fatsa Belediyespor'la 0-0 berabere kalan İzmir temsilcisi, Erbaaspor'a 2-0, Esenler Erokspor'a ise 1- 0 mağlup olmaktan kurtulamadı. Dış sahada son olarak geçen sezon 4 Mayıs'ta oynanan normal sezonun son karşılaşmasında Elaziz Belediyespor'u 2-0 mağlup eden Karşıyaka, Play-Off'ta da Vanspor'a gurbette 2-1 yenildi. 4 Mayıs'tan bu yana dış sahada 6 maçtır yüzü gülmeyen Karşıyaka, pazar günü Hatay'da kazanmak istiyor. Sportif Direktör Atilla Güneş,dedi.