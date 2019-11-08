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Koçarlı motorsporları tutkunlarını ağırlıyor

Koçarlı Belediyesi ve TOSFED iş birliği ile hafta sonu yapılacak Koçarlı Tırmanma Yarışı heyecan yarattı. Organizasyonda AK Partili Erim de pilot olarak yarışacak

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Koçarlı motorsporları tutkunlarını ağırlıyor
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu(TOSFED), Aydın Otomobil Sporları Federasyonu ve Koçarlı Belediyesi iş birliği ile tırmanma yarışı gerçekleştirilecek. Yamaç Paraşütü gösterileri, Çadır Kampları, Aydın Fotoğraf Amatörleri grubunun da katılımıyla renk katacağı etkinlik merakla bekleniyor. Tüm Ralli tutkunlarının merakla beklediği ve AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim in pilot koltuğunda yarışacağı Koçarlı Tırmanma Yarışı Ege Kupası'nın 5. Etabı henüz gerçekleşmemesine rağmen ev sahipliği yapacak olan Koçarlı İlçesi dikkatleri üzerine çekti.

'HERKESİ BEKLİYORUZ'
Doğayla iç içe tabiatın güzelliklerini bünyesinde barındıran, Koçarlı Adnan Menderes Kent Ormanında gerçekleştirilecek olan etkinlik gerek yarışın yapılacak olduğu parkur ve gerekse doğal güzelliğiyle ilgi odağı olmaya hazır. Aydın Merkeze 21 km uzaklıktaki Adnan Menderes Kent Ormanı içerisinde yer alan Koçarlı Belediyesi'ne ait restoranın tırmanma yarışı ile birlikte halka açılacağını belirten Koçarlı Belediye Başkanı Nedim Kaplan, " Adnan Menderes Kent Ormanı tüm vatandaşlarımızın aileleri ile birlikte keyifli vakit geçirebileceği bir sosyal aktivite alanı olarak hazırlanıyor. Vatandaşlarımıza en iyi hizmeti sunacağımız tesisimiz ilerleyen günlerde aktif halde çalışmaya başlayacak. Bu doğal güzelliği görmek ve bu heyecanı yaşamak adına herkesi 9-10 Kasımda gerçekleşecek olan "Koçarlı Tırmanma Yarışına davet ediyorum" dedi.

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Koçarlı motorsporları tutkunlarını ağırlıyor
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