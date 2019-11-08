Para yok diyor bedava veriyor

BUGÜN NELER OLDU

31 Mart Yerel seçimler sonrası Buca'da başkanlık koltuğuna oturan Belediye Başkanı Erhan Kılıç, verdiği kararlarla attığı imzalarla adından sıkça söz ettiriyor. İzmir'de bir yandan dar gelirli ailelere verilen desteği kısıp, 3 bin 200 öğrenciye verilen yardımı tamamen kaldıran CHP'li Buca Belediyesi, diğer yandan belediyeyi 30 milyonluk zarara uğratan bir skandala imza attı. CHP'li Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, 51 çöp arabasını 15 aylığına 50 milyon TL'ye ihaleyle kiraladı. Oysa ki yeni araç satın alımı yapılsaydı, ödenecek rakamın 20 milyon lirayı geçmeyeceği öğrenildi. Başkan Kılıç'ın son olarak da belediyeye gelir getirici katı atık toplama işini Ata Katı Atık Toplama Tesisi'ne bedelsiz verdiği ortaya çıktı.Buca'nın nüfusunun dörtte birine sahip olan Gaziemir Belediyesi bile katı atıkları ihaleyle 1 Milyon TL'ye verdiğini belirten Buca Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Ekrem Gündoğan, CHP'li Kılıç'a yüklendi. Özellikle sosyal yardımlaşma bütçesinde kısıtlamaya giden ama belediyenin elinde olan bütçelerini de har vurup, harman savuran Başkan Kılıç'ın yanlış yoldan gittiğini belirten AK Partili Gündoğan, "Böyle bir olay daha önce yaşanmamıştır. Başkan olduktan sonra 'bütçemiz sınırlı, para yetmiyor' demekten başka bir şey demiyordu. Ama yaptıkları kendini yalanlıyor. Önce fakir fukaranın parasını kesti, parayı temizlik işleri bütçesine aktardı. Sonra CHP'ye yakınlığı bulunan bir firmadan 51 araç kirası için toplam 50 Milyon TL para veriyorlar. Zaten aşırı yüksek olan bu parayla da sınırlı kalmadılar" dedi. CHP'li Kılıç'ın şimdi de katı atıkları ihale yoluna gitmeden yine Başkan Kılıç'a yakın bir firmaya verdiğini ifade eden Gündoğan, "CHP'li Gaziemir Belediyesi, katı atıklardan tam 1 Milyon TL'yi kasasına soktu. 4 katı nüfusa sahip Buca Belediyesi'nin ise ihale açmadan bedelsiz katı atıkları vermesi kafa karıştırıcıdır. Başkan Erhan Kılıç'ın yaklaşık 4 ile 5 Milyon TL arası para karşılığı ihaleyi özel bir firmaya vermek varken neden ihalesiz Ata Atık Toplama Merkezi'ne bedava verildiğini açıklaması gerekiyor. Bunun altında insanlar başka şeyler aramaya başladı. Nasıl olur da bedelsiz verirsin. O şirketle yakınlığın nedir. Sosyal yardımlaşma bütçelerini kesen başkan bunları bilerek mi yapıyor" diye konuştu. Buca Belediye Meclisi'nde bulunan AK Partili üyeler, bedelsiz verilen atıklar için soru önergesinde bulundu.