Şehit babası gelen hacizle şoke oldu

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İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde 10 Aralık 2016'da düzenlenen çifte bombalı terör saldırısında Şaban Dalkılıç'ın 33 yaşındaki polis memuru oğlu Hüseyin Dalkılıç şehit düştü. İnşaat işleriyle uğraşan baba Şaban Dalkılıç, şehit haberi ile adeta yıkıldı. Oğlunun üzüntüsü nedeniyle yaklaşık 10 ay çalışamayan ve bu nedenle işleri bozulan Dalkılıç, bu süreçte Kahramanlar semtindeki hırdavat dükkanını da kapatmak zorunda kaldı. Tekrar çalışmaya başlayan Dalkılıç'ın aksilikler peşini bırakmadı. 2017'de Aralık ayında oğlunun ölümünün yıl dönümünde dikkatsizlik ve dalgınlık sonucu inşaatta çalışırken üzerine 1.5 ton ağırlığında MDF olarak isimlendirilen ağaç plakalar düştü. Kemikleri kırılan Dalkılıç, tedavi süresince 9 ay daha çalışamadı. Dalkılıç, çektiği krediyi ödeyemeyince bu para faiziyle 120 bin lirayı buldu. Şehit babası Dalkılıç evine İzmir 28. İcra Müdürlüğü'nden gelen tebligatla büyük şok yaşadı. Dalkılıç bu parayı ödeyemezse evi haciz yoluyla satılacak.2016 yılında 40 bin lira kredi çektiğini söyleyen Şaban Dalkılıç, "Oğlum şehit düşmeden bu borcumu düzenli olarak ödüyordum. 40 bin liralık borcun 20 bin lirasını ödemiştim. Daha sonra farklı zamanlarda 20 bin ve 10 bin lira daha kredi çektim. Çektiğim kredilerle tarla ve zeytinlik aldım. Oğlum şehit düştükten sonra tüm düzenim alt üst oldu. Aksilikler peşimi bırakmadı. Kaza geçirdim ve bir süre çalışamadığım için kredi borçlarımı ödeyemedim. İşlerim bozulunca dükkanımı kapatmak zorunda kaldım. Şu anda bankaya faiziyle birlikte 120 bin lira maliye ise 20 bin lira borcum var" dedi. İzmir Valiliği'ne zor durumda kaldığını belirterek dilekçe ile başvurduğunu anlatan Şaban Dalkılıç, "Bornova Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan gelen yazıda benim talep ettiğim tutarı karşılayacak tutarda bütçe olmadığı için talebim reddedildi. Oturduğum bir evim ve 15 bin liralık bir aracım var. Satışta olan tarlalarım var ama satılmıyor. Evim haciz yoluyla satılacak ve evsiz kalacağım diye korkuyorum" şeklinde konuştu.