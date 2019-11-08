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Yağcıbedir halısı Erdoğan’a hediye edildi

Giriş Tarihi: 8.11.2019
Yağcıbedir halısı Erdoğan’a hediye edildi
BALIKESİR'DE Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Cemil Atla, meclis üyeleri ve mahalle muhtarlarının bulunduğu heyet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla TBMM'de gerçekleşen AK Parti Grup Toplantısına katıldı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile fotoğraf çektiren heyet meclisi gezdi. Başkan Yavaş toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir araya geldi. Dünyaca ünlü Yağcıbedir halıları ile tanınan Sındırgı ilçesinde Akpınar Yaşam Merkezinde bayanlar tarafından yapılan dünyanın ilk boncuk Yağcıbedir halısı, Başkan Erdoğan'a hediye edildi. Akpınar Yaşam Merkezi hakkında bilgi alan Başkan Erdoğan, sonrasında muhtarlarla bir araya geldi, hatıra fotoğrafı çekildi.
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Yağcıbedir halısı Erdoğan’a hediye edildi
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