1 litre zeytınyağı 11 bin TL’ye satıldı

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TARIM sektöründe faaliyet gösteren 100'ü aşkın firmanın katılımıyla düzenlenen Tekno Tarım Manisa 13. Uluslararası Tarım ve Hayvancılık Fuarı, açıldı. Fuarda11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında kullanılmak üzere zeytinyağı açık artırımı düzenlendi. Bin liradan başlayan açık artırmada, fiyat 10 bin liraya kadar yükseldi. Akhisar Ticaret Borsası Alper Alhat da zeytinyağına teklif sunacağını belirtip, teklif miktarını Manisa Valisi Ahmet Deniz'in inisiyatifine bıraktı. Vali Deniz de Alhat'a teşekkür edip, 11 Kasım'ın Türkiye için özel bir tarih olduğunu, 11.11.2019'da saat 11.11'de ülke çapında yapılacak ağaçlandırma seferberliğine atıfta bulunarak, Alhat adına yapacağı teklifin 11 bin lira olmasını önerdi. Başka teklif olmayınca Kırkağaç'ta bulunan 1657 yıllık tescilli anıt ağaçtan toplanan zeytinden elde edilen zeytin yağı, açık artırma ile 11 bin liraya satıldı.