8. kattan düşen adam zemine çakıldı

BUGÜN NELER OLDU

İZMIR'IN Karşıyaka ilçesinde geçtiğimiz gün saat 03.30 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi'nde 42 yaşındaki Özgür Yazan, sigara içmek için 8'inci kattaki dairesinin balkonuna çıktı. Bu sırada henüz belirlenemeyen nedenle dengesini kaybeden Yazan, 8'inci kattan aşağıya düştü. Yazan, ilk önce apartmanın zemin katında faaliyet gösteren bir pidecinin şemsiyesine çarptı, daha sonra da beton zemine düştü. Olayda ağır yaralanan Yazan, yakınlarının durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından kentteki özel hastaneye kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Yazan, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yazan'ın öldüğünü duyan yakınları ise hastanede sinir krizi geçirdi. Yazan'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı. Yazan'ın işsiz olduğu, 8 yıldır bipolar bozukluk tedavisi gördüğü, son zamanlarda ilaçlarını almadığı öğrenildi. Ceyhan TORLAK