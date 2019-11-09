Eczacı olması ralli tutkusunu bitirmedi

2004 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Hakan Kerci, 15 yıl drag ve pist yarışlarına katıldıktan sonra 2018 yılında ralliye geçti. 2018'de Marmaris'te yapılan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) dahil 3 ralliye katılarak tamamladığını kaydeden Kerci, "2019 Türkiye Ralli Şampiyonası'nda sezon boyunca katıldığım yarışlarda elde ettiğim 5 birincilikle sezonu tamamladım.
Eczacılık mesleğimin yanında devam ettiğim ralli kariyerime 2020 yılında daha hızlı ve rekabetçi bir araçla katılmayı planlıyorum. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yeni sezonunda dünyada lansmanı 2019 haziran ayında yapılan ve Türkiye'de ilk olucak Fiesta R1T veya R2T ile devam etmek istiyorum"
dedi. Kerci, maliyetleri yüksek olan bu spor dalında dünya ile rekabet edebilmek için sponsorların çoğalması gerektiğini de sözlerine ekledi.