Eczacı olması ralli tutkusunu bitirmedi

BUGÜN NELER OLDU

2004 yılında Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'ni bitiren Hakan Kerci, 15 yıl drag ve pist yarışlarına katıldıktan sonra 2018 yılında ralliye geçti. 2018'de Marmaris'te yapılan Dünya Ralli Şampiyonası (WRC) dahil 3 ralliye katılarak tamamladığını kaydeden Kerci,Eczacılık mesleğimin yanında devam ettiğim ralli kariyerime 2020 yılında daha hızlı ve rekabetçi bir araçla katılmayı planlıyorum. Türkiye Ralli Şampiyonası'nın yeni sezonundadedi. Kerci, maliyetleri yüksek olan bu spor dalında dünya ile rekabet edebilmek için sponsorların çoğalması gerektiğini de sözlerine ekledi.