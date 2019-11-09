Ege’nin termal tesisleri turizm sezonuna hazır

BUGÜN NELER OLDU

TÜRKIYE'NIN önemli turizm destinasyonuna sahip Ege Bölgesi, yaz dönemini bir hayli hareketli geçirdi. Önceki yıllara göre konaklama ve turist sayısında artışın yaşandığı bölge, şimdi de termal turizm sezonuna hazırlanıyor. Bölgenin termal su kaynakları, son yıllardaki tanıtım faaliyetleriyle adından söz ettirdi. Gerek şifa bulmak gerekse dinlenmek için rotalarını Ege'ye çeviren turistler, bir yandan da kültür turlarında tarihi yerleri arşınlıyor. Bu yıl ilk defa uygulanacak ara tatil döneminin de Ege'deki termal tesislerde yoğunluğu artırması bekleniyor.Ege'nin önemli kaplıca kentlerinden Denizli'de 50 civarında termal tesis bulunuyor. Özellikle Pamukkale bölgesinde kümelenen tesislere son yıllarda Rus turistler sıklıkla geliyor. Çeşme'de ise termal hizmeti sunan 14 tesis bulunuyor. Butik tesislerden tatil köylerine kadar irili ufaklı otellere yabancı turistler de ilgi gösteriyor. Manisa da termal potansiyeliyle özellikle yerli turistlerin tercih ettiği şehirlerden biri. Soma, Salihli, Turgutlu ve Demirci'deki tesisler, ara tatilde misafirlerini bekliyor. TÜRSAB Ege Bölge Temsil Kurulu Başkanı Tolga Gencer, ara tatil dolasıyla acentelerde yoğunluk yaşandığını söyledi. Çeşme, Pamukkale ve Kuşadası çok ciddi termal potansiyeli olduğunu belirten Gencer, "Buradaki tesislerde yüzde 70 doluluk bekliyoruz." diye konuştu. DENTUROD Başkanı Gazi Murat Şen de bölgedeki termal tesislerin sezona hazır olduğunu kaydetti.