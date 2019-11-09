Kompresör şakası ölümle bitiyordu

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Manisa'nın Selendi ilçesinde 7 Ekim'de 17 yaşındaki Hikmet Yeşilkula, eğitim amaçlı staj yaptığı Selendi Sanayi Sitesindeki iş yerine giderken motosikletinin lastiği patladı. Lastiği tamir ettirmek isteyen Hikmet Yeşilkula, babasına ait lastikçi dükkanında çalışan arkadaşı E.K.'nın yanına gitti. Bir süre sonra Yeşilkula ve E.K.'nın ortak arkadaşları N.K. da dükkana geldi. Sohbet eden 3 arkadaş daha sonra şakalaşarak güreşti. E.K., lastik şişirmede kullanılan kompresör ile güreşirken kirlenen Yeşilkula'nın kıyafetlerinden tozları temizlemek istedi. Bu sırada E.K., daha sonra diğer arkadaşı N.K.'nın da yardımıyla Yeşilkula'yı yine şakalaşmak için yere yatırarak etkisiz hale getirdi. E.K., Yeşilkula'nın makatından kompresör ile hava verdi. Tüm iç organları hava ile dolan Yeşilkula'nın vücudu balon gibi şişerken panikleyen E.K. ve N.K., havayı çıkarmaya çalıştı. Dükkana gelen başka biri, Yeşilkula'nın acı içerisinde kıvrandığını fark ederek kendi aracıyla Selendi Devlet Hastanesine götürdü.Hastaneye kaldırılan talihsiz gencin bağırsakları ve bazı iç organları zarar gördü. 7 saatlik ameliyatın ardından Yeşilkula, bir süre yoğun bakımda kaldı. Yeşilkula'nın mesanesi bir torba ile dışarı alınarak 20 gün sonra taburcu edildi. Mesanesi vücudunun dışındaki bir torbaya bağlanan Yeşilkula 3 ay sonra yeniden ameliyata alınacak. Yaşanan olay sonrası Yeşilkula'nın bakım hastası olarak yaşamını sürdüreceği öğrenildi. Öte yandan şüpheli E.K.'nın yaşanan olay sonrası Yeşilkula'nın hastaneye götürüldüğü sırada "Ben tost yedim de zehirlendim de, yalan söyle, bizim de başımızı yakma" dediği öğrenildi. E.K. ve N.K. ise savcılık tarafından serbest bırakıldı. Yeşilkula, "Bunu yapanlar dışarıda geziyor. Ceza almalarını istiyorum kendilerinden şikayetçiyim. Asker olmak istiyordum hayallerim yıkıldı" dedi. Anne Dudu Yeşilkula, "Benim çocuğuma bunu yapan yarın başkasının çocuğuna da yapar. Gereği neyse yapılsın, şikayetçiyim" diye konuştu. Adalet isteyen baba Kamil Yeşilkula, "Ben çocuğumun hakkını arıyorum, arayacağım" dedi. Ailenin avukatı Cem Kalsen, "Bölgedeki kamu vicdanı ve ceza adalet açısından gerekenin yapılması talep ediyoruz. Kompresörün silah olarak değerlendirilmesi kanaatindeyiz" ifadelerini kullandı.