Muhteşem üçlü

BUGÜN NELER OLDU

GÖZTEPE kulübü başkanı Mehmet Sepil'in kulüpler başkanlığına seçilmesi hem başkana hem Göztepe'ye duyulan güvenin ve sevginin eseridir.Her kafadan bir ses çıkıyor, bazı takımlara karşı yayınlanan bildiriler de uzun süre tartışma konusu yapılıyordu. Mehmet Sepil ile bu birliğin futbolumuz adına da bir birlik ve beraberliğin başlangıcı olacağına inanıyorum. İş yaşantısındaki başarısı, Göztepe başkanlığı döneminde hataları olsa da dik duruşu ile tanıyoruz Sepil'i.Her başkanın cesaret edemeyeceği bir karar verdi Mehmet Sepil. Ben İlhan Palut'un Göztepe 'de iz bırakacağına inanıyor ve genç teknik adama başarılar diliyorum.Geçtiğimiz sezon son maçta kümede kalan bu sezona da iyi başlayamayan Göztepe için bu sezondan beklentilerim çok değil.Üç büyüklerin durumu ortada. Mali yönden sallanıyorlar. Göztepe ekonomik yapısı, taraftar desteği, başarıya susamış başkanı ve çiçeği burnunda teknik adamı ile gelecek sezon şampiyonluğa oynarsa kimse şaşırmasın. Güzelyalı'nın, güzel insanları da böyle düşünüyor.