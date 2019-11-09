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‘Notaların prensesi’ birinciliğe doymuyor

Uluslararası ödüllü çocuk piyanist , beste yarışmasında, ‘Umuda Haykırış’ adlı eseriyle birinci oldu. Genç yetenek, “Eserimi zorluk çeken tüm çocuklara adıyorum” dedi

Giriş Tarihi: 9.11.2019
‘Notaların prensesi’ birinciliğe doymuyor
Yaşar Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (YÜSEM) Müzik Akademisi'nde eğitimine devam eden 14 yaşındaki piyanist Nehir Özzengin, başarılarına bir yenisini daha ekledi. Genç yetenek, 26'ncı TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nda 'Umuda Haykırış' isimli bestesiyle birinci oldu. Müziğe 4.5 yaşında başlayan Özzengin, müzik dünyasına yeni besteciler kazandırmak ve Türk kültür hayatını zenginleştirmek amacıyla düzenlenen yarışmayı kazanan en genç besteci olma unvanını elde etti.

'UMARIM UMUT OLUR'
Yarışmada aynı zamanda 'Altın Nota' ödülünü de kazanan ve TBD Halıcı Bilgisayarla Beste Yarışması'nın kurucusu Emrahan Halıcı'nın elinden ödülünü alan Özzengin, "2017 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Türkiye'deki kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmeyip eğitimlerine devam edebilmeleri ve destek olunduğu takdirde her şeyi başarabileceklerine olan inançlarını artırmak amacı ile hazırlanan bir kamu spotunda yer aldım. Ayrıca çocuklar için düzenlenen yardım konserlerinde de gönüllü olarak sahne aldım. İçinde yer aldığım tüm bu sosyal sorumluluk projelerinin bende bıraktığı izler neticesinde çocuklar ve gençler için bir beste yaptım. 'Umuda Haykırış' ismini verdiğim bu eserin, zorluk çeken tüm çocuk ve gençlerin duygularını haykırdıkları bir umut bestesi olsun istedim. Bu ödülü kazandığım için çok mutluyum. Ödülümü ve bestemi hasta olan ve zorluklar çeken tüm çocuklara ve gençlere armağan ediyorum. Umarım müziğin iyileştirici gücü, biraz olsun tüm çocuklara ve gençlere umut olur" dedi. Nehir Özzengin, bu yıl İtalya'nın Puglia bölgesinde düzenlenen Uluslararası Nicola Di Stefano Piyano Yarışması'nda birincilik elde etmişti.

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‘Notaların prensesi’ birinciliğe doymuyor
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