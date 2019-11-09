BUGÜN NELER OLDU

MANISA'NINŞehzadeler ilçesinde yaşayan Kandemir çiftinin 18 yaşındaki oğulları Mehmet Kandemir'e, 4 yaşında Duchenne Muskuler Distrofi (DMD) adıyla bilinen 'kas erimesi' hastalığı teşhisi kondu. 15 yaşında kadar büyük bir azimle yürümeye gayret eden Mehmet Kandemir 15 yaşından sonra artık yardımsız kendi işlerini yapamaz hale geldi. Geçtiğimiz yıl liseyi bitiren ve aynı zamanda fanatik bir Beşiktaş taraftarı olan 18 yaşındaki Mehmet Kandemir, hastalığının günden güne ilerlemesini durduramamanın çaresizliğiyle sürekli ölüm korkusuyla yaşıyor.Endüstri Meslek Lisesi Bilişim mezunu olan Mehmet Kandemir, "Hastalığımın Hindistan'da tedavisi var. Ama ailemin maddi durumu yetmediği için gidemiyoruz. Hastalığım tedavi olmazsa bir süre sonra yatalak duruma düşeceğim, sonra solunum cihazı ve bir süre sonra ölümle sonuçlanacak. Ben bu yüzden ölmek istemiyorum. Lütfen yardım edin" dedi. Öte yandan doğuştan Beşiktaş taraftarı olduğunu kaydeden Kandemir, "Bugüne kadar Beşiktaş'ın bütün maçlarını izlemişimdir. Ben bütün Beşiktaş taraftarlarından, spor kulüplerinden yardım bekliyorum. Lütfen sesimi duyun. Yeni başkanımız Ahmet Nuri Çebi'den de herkesten yardım istiyorum tüm spor kulüplerimizden yardım istiyorum" diye konuştu.