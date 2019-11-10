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Akigo bir bir ilerliyor

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Akigo bir bir ilerliyor
TFF 1. Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinen Akhisarspor, zorlu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlikle üst sıralara tırmanan Erzurum ekibi, mücadeleye baskı ile başladı. Pozisyonun az, mücadelenin ön planda olduğu müsabaka 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Geçen hafta Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ege ekibi, Erzurum beraberliği ile puanını 18'ye yükseltti. Akhisarspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak, ilk yarının sonlarına yaklaştıklarını, bundan sonraki maçlarda maksimum puanı toplamaları gerektiğini söyledi.
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