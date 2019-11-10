Akigo bir bir ilerliyor

BUGÜN NELER OLDU

TFF 1. Lig'de son 4 maçta tek galibiyetle yetinen Akhisarspor, zorlu Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor deplasmanından 1 puanla dönmeyi başardı. Son 4 haftada 3 galibiyet 1 beraberlikle üst sıralara tırmanan Erzurum ekibi, mücadeleye baskı ile başladı. Pozisyonun az, mücadelenin ön planda olduğu müsabaka 0-0'lık sonuçla tamamlandı. Geçen hafta Adana Demirspor ile 1-1 berabere kalan Ege ekibi, Erzurum beraberliği ile puanını 18'ye yükseltti.