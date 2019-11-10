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Altınordu zorlu deplasmanda

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Altınordu zorlu deplasmanda
Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olacağı zorlu Balıkesirspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu, Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek. Balıkesir Atatürk Stadyumu'nda oynanacak maç 19.00'da başlayacak. Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 3 puanla tanışamadı. Kırmızı-lacivertliler, ligde oynadığı son 6 karşılamada da galibiyet yüzü görmezken, bu hafta kazanarak çıkışa geçmek istiyor.
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Altınordu zorlu deplasmanda
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