Altınordu zorlu deplasmanda

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Altınordu, TFF 1. Lig'in 11. haftasında konuk olacağı zorlu Balıkesirspor deplasmanından 3 puanla ayrılarak çıkışa geçmek istiyor. TFF 1. Lig'in 11. hafta mücadelesinde Altınordu, Balıkesirspor deplasmanında ter dökecek.Ligde 5 puanla 17. sırada bulunan Altınordu, bu sezon çıktığı 5 deplasman maçında 4 mağlubiyet ve 1 beraberlik elde ederek 3 puanla tanışamadı.