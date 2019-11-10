Atatürk’ü gören Şevki Figen: Çok şanslıyım

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BUGÜN NELER OLDU

yaşayan 95 yaşındaki Şevki Figen, çocukluk yıllarını geçirdiği İstanbul'da görme şansı bulduğu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili anılarını unutamıyor. Atatürk'ü ilk kez 1934 yılında İran Şahı Rıza Pehlevi ile Dolmabahçe Sarayı'na giderken üstü açık otomobilde gören Figen, o günü dün gibi hatırlıyor. Atatürk'ü görebilmek için sabahın erken saatlerinde balkonda beklemeye başladığını belirten Figen, "Atamız ve konuğu İran Şahı Pehlevi, Harbiye tarafından üstü açık bir arabayla geldi. Şoförün arkasında Atatürk oturuyordu. Elinde silindir bir şapka vardı. O anı hala unutamadım, kafamda aynen var. Arabadan gülümseyerek selam veriyordu. Halk da sevgi gösterilerinde bulunuyordu. Ben de hayranlıkla Atatürk'ü izledim" dedi. Figen, "Onu çok özlüyorum. Hala arkadaşlarımla bir araya geldiğimde onun yaptıklarını konuşuyoruz. Ben, Atatürk'ü gördüğüm için kendimi şanslı hissediyorum" dedi. Ödemiş ilçesinde, 7 yaşındayken Atatürk'ü gören Hüseyin Adakale (96) için çocukları hem yaş günü hem de 69'uncu evlilik yıl dönümü kutlaması düzenledi.