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BAKANLIK DEVREDE

’da kendini ısırmasın diye elleri pet şişeyle kapatılan Yusuf Maden’e, Sağlık Bakanlığı sahip çıktı. Tedavi altına alınan 7 yaşındaki Yusuf’a evde bakım aylığı da bağlandı

Giriş Tarihi: 10.11.2019
BAKANLIK DEVREDE
Manisa'da yaşayan Serdal Maden, 7 yaşındaki çocuğu Yusuf'un ellerine, ısırarak zarar verdiği gerekçesiyle pet şişe geçirdi. Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan ve tedaviye alınan Yusuf Maden'in tam olarak ne tür bir rahatsızlığa sahip olduğu, tetkiklerin yapılmasının ardından belli olacak. Manisa'da, zeka geriliği olan eşi Asiye Maden (29) ile birlikte yaşayan Serdal Maden (43), yine zeka geriliği olan çocuğu Yusuf'un sürekli ellerini ısırması ve zarar vermesi sonrasında, çareyi pet şişeyle onun ellerini kapatmakta buldu. Manisa'da bir hastaneye götürülen Yusuf'a, bipolar mizaç bozukluğu ile obsesif kompulsif bozukluk tedavisi uygulandı, ancak bu tedavi işe yaramadı. Aile, bunun üzerine 3 ay önce İzmir'e gelerek, yetkililerden yardım istedi. Yusuf Maden ile görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran Maden, Sağlık Bakanlığı'nın talimatıyla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da önceki gün twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yusuf'un tedavisiyle ilgili İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne gerekli talimatın verildiğini belirterek "Tedavi sürecini yakından takip ediyor, minik Yusuf'a ve ailesine iyilik ve şifa diliyorum" ifadelerine yer verdi.

TETKİKLER YAPILACAK
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Öte yandan, Yusuf Maden'in özel eğitim alması içinde çalışma başlatıldığı öğrenildi. Yine minik Yusuf adına evde bakım aylığı da bağlandığı, ailenin fiziksel koşulları daha uygun olan bir eve taşınabilmesi içinde gerekli eşya ve kira yardımının da yapılmasına yönelik girişimlerde bulunulduğu belirtildi. SBÜ Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Dilek Orbatu, "Kendine zarar verme dediğimiz bir semptom bu. Pek çok metabolik hastalıkta gördüğümüz bir durum. Bir takım kalıtımsal rahatsızlıkların olduğunu tahmin ediyoruz. Annede de zeka geriliği söz konusu. Çocukların da bakımları yapılmamış, bu konuyla alakalı devletimizin diğer birimleri gerekli yardımları sağlayacak" dedi. Orbatu, Yusuf'un görme kaybı yaşayan 4 aylık kardeşi Miran bebeğin de hastanelerinde tedaviye alındığını sözlerine ekledi.

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