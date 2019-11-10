Başkan Yılmaz’dan eğitime destek

BUGÜN NELER OLDU

BalıkesirBüyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Türkiye Belediyeler Birliği ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğinde Ankara'da gerçekleştirilen 'Eğitim ve Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Bugüne dek eğitim alanında yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler veren Başkan Yılmaz, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi olarak eğitime destek konusunda ellerini her zaman taşın altına koyduklarını ve koymaya da devam edeceklerini söyledi. Başkan, "Bugüne kadar 5 yıllık stratejik eylem planıyla okulların fiziki şartlarını iyileştirerek etrafını sosyal donatı alanları ile çevreledik. Şimdi de 20 ilçedeki okulları 365 gün nefes alır hale getireceğiz" diye konuştu.