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Bornova’dan önemli mesajlar

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Bornova’dan önemli mesajlar
Kadınlar Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda'ya direnemeyerek 8- 0 mağlup olan Kadın Milli Takımımız, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda grupta 5 maçta 1 puanda kaldı. Türkiye topraklarında futbolun ilk oynandığı kent olan Bornova, ilk kez sahne olduğu milli maçta tüm dünyaya örnek oldu. Tribünleri kadınlar doldurdu. Mücadelede, önemli mesajlar verildi. Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu futbolseverler, sporun sadece skordan ibaret olmadığını gösterdi. Ay-yıldızlı ekibimizin son Dünya Kupası'nda final oynayan rakibine farklı yenildiği maçta, tribünler hiç susmadı. 90 dakika boyunca millilere destek veren Bornovalılar, güçlü rakibini alkışlamasını da bildi.
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Bornova’dan önemli mesajlar
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