Bornova’dan önemli mesajlar

BUGÜN NELER OLDU

KadınlarAvrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri A Grubu'nda Hollanda'ya direnemeyerek 8- 0 mağlup olan Kadın Milli Takımımız, İzmir'deki Bornova Aziz Kocaoğlu Stadı'nda grupta 5 maçta 1 puanda kaldı.Tribünleri kadınlar doldurdu. Mücadelede, önemli mesajlar verildi. Çoğunluğunu kadınlar ve çocukların oluşturduğu futbolseverler, sporun sadece skordan ibaret olmadığını gösterdi.90 dakika boyunca millilere destek veren Bornovalılar, güçlü rakibini alkışlamasını da bildi.