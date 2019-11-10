Bu gurur Erkunt’un

rkunt

BUGÜN NELER OLDU

Traktör, ihracat markası ArmaTrac ile 24 ülkeye yaptığı ihracat sonrasında Forbes Türkiye'nin, "Türkiye'nin Lokomotif Şirketleri" listesinde oransal olarak en çok büyüyen ilk 10 şirket arasında yerini aldı. Ülkemizi ayakta tutan, sürdürebilir başarı hikayeleri yazarak Forbes araştırmasında yer alan tüm şirketleri kutladığını belirten Erkunt Traktör CEO'su Tolga Saylan, Türk çiftçisinden aldıkları feyz ile dünya çiftçisi için de çalıştıklarını ve Türkiye'nin ilk yerli tasarım traktör markasının yurt dışında üretilmeye başlanması noktasına geldiklerini söyledi.