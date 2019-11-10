Denizlispor moral peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in 11. haftasında bugün Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Özgür Yankaya yönetecek. Beşiktaş deplasmanı öncesi Estupinan'ın sakatlığının sürdüğü, Sapunaru'nun cezasının bittiği Denizli'de takımla antrenmanlara başlayan Rodallega'nın durumu maç öncesi netleşecek. Kolombiyalı yıldızın 11'e dönmesi bekleniyor. Futbolcu olarak yıllarca formasını giyerek şampiyonluklar yaşadığı Beşiktaş karşısında kritik bir 90 dakikaya çıkacak teknik direktör Mehmet Özdilek, kazanmak istediklerini belirterek,diye konuştu.