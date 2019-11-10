Göz Göz’de tek hedef üç puan

Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor.
YALÇIN KULÜBEDE YOK!
Ligde 12 puanla 12. sırada bulunan Göztepe, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçında deplasmanda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı.
Bugün 14.00'te Bornova
Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak
maç öncesi Göztepe'de Mosorro kart cezası
sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da
ise cezalı durumda bulunan futbolcular
Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanı
sıra 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen
Yalçın saha kenarında bulunamayacak.
YİNE ARDA KARDEŞLER!
Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi.
İzmir ekibi bu maçlarda 3
galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.
Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda
Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler
yönetecek. Kardeşler Göz-Göz'ün
İzmir'de 3-1 yenildiği maçta verdiği ters
kararlarla büyük tepki toplamış 'istenmeyen
adam' ilan edilmişti.