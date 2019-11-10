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Göz Göz’de tek hedef üç puan

, buğun konuk edeceği Yeni Malatyaspor’u mağlup ederek yeni teknik direktörü ile ilk galibiyetini alıp üst sıralara yükselmek istiyor

Giriş Tarihi: 10.11.2019
Göz Göz’de tek hedef üç puan
Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor.

YALÇIN KULÜBEDE YOK!
Ligde 12 puanla 12. sırada bulunan Göztepe, rakibiyle oynadığı son Süper Lig maçında deplasmanda sahadan 3-2'lik mağlubiyetle ayrılmıştı. Bugün 14.00'te Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacak maç öncesi Göztepe'de Mosorro kart cezası sebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'da ise cezalı durumda bulunan futbolcular Robin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanı sıra 4 maç ceza alan teknik direktör Sergen Yalçın saha kenarında bulunamayacak.

YİNE ARDA KARDEŞLER!
Göztepe'nin sahasında oynanan 7 maçta ise Malatya ekibi sadece 1 kere kazanabildi. İzmir ekibi bu maçlarda 3 galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda Yeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler Göz-Göz'ün İzmir'de 3-1 yenildiği maçta verdiği ters kararlarla büyük tepki toplamış 'istenmeyen adam' ilan edilmişti.

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Göz Göz’de tek hedef üç puan
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