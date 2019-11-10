Göz Göz’de tek hedef üç puan

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'in 11. hafta maçında Göztepe, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Geçen hafta teknik direktörsüz çıktığı zorlu deplasmanda Trabzonspor'u 1-0 mağlup etmeyi başaran Göztepe, yeni teknik direktörü İlhan Palut'la ilk maçında ilk galibiyetini alarak alt sıradaki takımlarla puan farkını açmak istiyor.Bugün 14.00'te BornovaAziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanacakmaç öncesi Göztepe'de Mosorro kart cezasısebebiyle forma giyemeyecek. Yeni Malatyaspor'daise cezalı durumda bulunan futbolcularRobin Yalçın ve Sakıb Aytaç'ın yanısıra 4 maç ceza alan teknik direktör SergenYalçın saha kenarında bulunamayacak.İzmir ekibi bu maçlarda 3galibiyet çıkarırken 3 maç da berabere sonuçlandı.Geçen sezon olduğu gibi bu sezondaYeni Malatyaspor maçını Arda Kardeşleryönetecek. Kardeşler Göz-Göz'ünİzmir'de 3-1 yenildiği maçta verdiği terskararlarla büyük tepki toplamış 'istenmeyenadam' ilan edilmişti.